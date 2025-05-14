鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估下修至3.14元，預估目標價為156.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 02:15
根據FactSet最新調查，共29位分析師，對海洋(SE-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.28元下修至3.14元，其中最高估值4.94元，最低估值1.13元，預估目標價為156.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.94(4.94)
|7.52
|9.43
|6.93
|最低值
|1.13(1.13)
|1.85
|2.86
|6.93
|平均值
|3.22(3.23)
|4.78
|5.9
|6.93
|中位數
|3.14(3.28)
|4.74
|5.83
|6.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|231.06億
|279.19億
|345.02億
|294.14億
|最低值
|185.36億
|228.51億
|266.95億
|294.14億
|平均值
|211.37億
|251.55億
|286.90億
|294.14億
|中位數
|211.50億
|250.80億
|281.39億
|294.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.39
|-3.84
|-2.96
|0.27
|0.77
|營業收入
|43.85億
|99.60億
|124.56億
|130.81億
|168.09億
詳細資訊請看美股內頁：
海洋(SE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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