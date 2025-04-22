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鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋(SE-US)EPS預估下修至3.21元，預估目標價為155.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 00:16


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對海洋(SE-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.3元下修至3.21元，其中最高估值4.94元，最低估值1.13元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.94(4.94)7.529.436.93
最低值1.13(1.13)1.852.866.93
平均值3.23(3.24)4.825.876.93
中位數3.21(3.3)4.885.756.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值231.06億279.19億345.02億294.14億
最低值185.36億228.51億266.72億294.14億
平均值211.17億251.80億287.56億294.14億
中位數211.46億250.80億281.39億294.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.39-3.84-2.960.270.77
營業收入43.85億99.60億124.56億130.81億168.09億

詳細資訊請看美股內頁：
海洋(SE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSE

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