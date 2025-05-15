鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估下修至-0.41元，預估目標價為9.00元
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根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.4元下修至-0.41元，其中最高估值-0.2元，最低估值-0.55元，預估目標價為9.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.2(-0.2)
|-0.03
|0.13
|0.34
|最低值
|-0.55(-0.55)
|-0.5
|-0.42
|-0.34
|平均值
|-0.4(-0.4)
|-0.31
|-0.13
|-0.01
|中位數
|-0.41(-0.4)
|-0.35
|-0.12
|-0.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61.94億
|71.44億
|80.11億
|81.71億
|最低值
|56.93億
|60.09億
|66.99億
|73.32億
|平均值
|58.54億
|64.86億
|72.38億
|78.27億
|中位數
|58.23億
|65.00億
|72.41億
|78.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.65
|-0.31
|-0.89
|-0.82
|-0.42
|營業收入
|25.07億
|41.17億
|46.02億
|46.06億
|53.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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