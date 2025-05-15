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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估下修至-0.41元，預估目標價為9.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.4元下修至-0.41元，其中最高估值-0.2元，最低估值-0.55元，預估目標價為9.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.2(-0.2)-0.030.130.34
最低值-0.55(-0.55)-0.5-0.42-0.34
平均值-0.4(-0.4)-0.31-0.13-0.01
中位數-0.41(-0.4)-0.35-0.12-0.03


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值61.94億71.44億80.11億81.71億
最低值56.93億60.09億66.99億73.32億
平均值58.54億64.86億72.38億78.27億
中位數58.23億65.00億72.41億78.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.65-0.31-0.89-0.82-0.42
營業收入25.07億41.17億46.02億46.06億53.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNAP

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