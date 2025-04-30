鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估下修至-0.39元，預估目標價為10.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:16
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.37元下修至-0.39元，其中最高估值-0.19元，最低估值-0.55元，預估目標價為10.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.19(-0.19)
|0
|0.14
|0.34
|最低值
|-0.55(-0.55)
|-0.5
|-0.42
|-0.34
|平均值
|-0.38(-0.36)
|-0.28
|-0.09
|0
|中位數
|-0.39(-0.37)
|-0.28
|-0.1
|-0.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|63.46億
|74.14億
|80.69億
|81.71億
|最低值
|57.22億
|60.09億
|67.29億
|74.40億
|平均值
|58.97億
|65.51億
|73.01億
|78.40億
|中位數
|58.42億
|65.57億
|72.52億
|78.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.65
|-0.31
|-0.89
|-0.82
|-0.42
|營業收入
|25.07億
|41.17億
|46.02億
|46.06億
|53.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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