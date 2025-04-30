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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司SNAP-US的目標價調降至10元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Snap公司(SNAP-US)提出目標價估值：中位數由10.5元下修至10元，調降幅度4.76%。其中最高估值16元，最低估值7元。

綜合評級 - 共有45位分析師給予Snap公司評價：積極樂觀10位、保持中立32位、保守悲觀3位。

Snap公司今(30日)收盤價為9.09元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲5.16%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SNAP市場預估目標價

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