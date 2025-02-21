鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-0.94元，預估目標價為88.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 02:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雅保(ALB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.79元下修至-0.94元，其中最高估值2.92元，最低估值-3.25元，預估目標價為88.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.92(2.92)
|7.31
|8.24
|最低值
|-3.25(-3.25)
|-1.9
|0.6
|平均值
|-0.83(-0.66)
|2.11
|3.77
|中位數
|-0.94(-0.79)
|1.91
|3.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|57.46億
|82.42億
|94.71億
|最低值
|44.06億
|46.45億
|54.62億
|平均值
|50.81億
|57.69億
|65.34億
|中位數
|50.72億
|56.42億
|63.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.52
|1.06
|22.84
|13.36
|-11.20
|營業收入
|31.29億
|33.28億
|73.20億
|96.17億
|53.78億
詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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