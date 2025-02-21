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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-0.94元，預估目標價為88.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 02:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雅保(ALB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.79元下修至-0.94元，其中最高估值2.92元，最低估值-3.25元，預估目標價為88.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.92(2.92)7.318.24
最低值-3.25(-3.25)-1.90.6
平均值-0.83(-0.66)2.113.77
中位數-0.94(-0.79)1.913.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值57.46億82.42億94.71億
最低值44.06億46.45億54.62億
平均值50.81億57.69億65.34億
中位數50.72億56.42億63.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.521.0622.8413.36-11.20
營業收入31.29億33.28億73.20億96.17億53.78億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALB

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