鉅亨速報 - Factset 最新調查：思科系統(CSCO-US)EPS預估上修至3.79元，預估目標價為71.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對思科系統(CSCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.72元上修至3.79元，其中最高估值3.79元，最低估值3.65元，預估目標價為71.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.79(3.77)
|4.14
|4.47
|最低值
|3.65(3.65)
|3.79
|4.15
|平均值
|3.77(3.72)
|4
|4.31
|中位數
|3.79(3.72)
|4
|4.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|571.14億
|607.95億
|635.35億
|最低值
|561.37億
|583.32億
|610.09億
|平均值
|565.67億
|593.09億
|620.94億
|中位數
|565.90億
|593.15億
|621.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.64
|2.50
|2.82
|3.07
|2.54
|營業收入
|493.02億
|498.18億
|515.57億
|569.98億
|538.03億
詳細資訊請看美股內頁：
思科系統(CSCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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