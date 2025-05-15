search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：思科系統(CSCO-US)EPS預估上修至3.79元，預估目標價為71.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對思科系統(CSCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.72元上修至3.79元，其中最高估值3.79元，最低估值3.65元，預估目標價為71.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.79(3.77)4.144.47
最低值3.65(3.65)3.794.15
平均值3.77(3.72)44.31
中位數3.79(3.72)44.32


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值571.14億607.95億635.35億
最低值561.37億583.32億610.09億
平均值565.67億593.09億620.94億
中位數565.90億593.15億621.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.642.502.823.072.54
營業收入493.02億498.18億515.57億569.98億538.03億

詳細資訊請看美股內頁：
思科系統(CSCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCSCO

相關行情

台股首頁我要存股
思科系統61.29-0.79%

延伸閱讀



Empty