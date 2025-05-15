鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-0.27元，預估目標價為51.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.26元下修至-0.27元，其中最高估值-0.14元，最低估值-1.07元，預估目標價為51.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.14(-0.14)
|0.34
|2.58
|2.81
|最低值
|-1.07(-0.44)
|-0.11
|2.19
|2.81
|平均值
|-0.33(-0.27)
|0.15
|2.42
|2.81
|中位數
|-0.27(-0.26)
|0.19
|2.43
|2.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|53.09億
|117.65億
|164.14億
|188.08億
|最低值
|45.78億
|100.33億
|145.50億
|171.26億
|平均值
|47.18億
|108.70億
|154.01億
|179.67億
|中位數
|46.06億
|108.32億
|154.45億
|179.67億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.07
|-1.28
|-2.02
|營業收入
|1,583萬
|2.29億
|19.15億
詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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