美國AI監管或將暫停10年！國會新法案「禁止限制AI」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-14 16:01

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美國 AI 產業再掀政策震撼。根據最新預算協調法案草案，共和黨國會議員提案未來十年內禁止聯邦與州政府制定與執行 AI 監管法規，引發矽谷科技圈與學界廣泛討論。若法案通過，將顛覆現有監管架構，對 OpenAI、NVIDIA、Google 等美國科技企業形成潛在利多。

這項法案由國會能源與商業委員會主席 Brett Guthrie 主導，提議未來十年內，州政府不得針對 AI 模型、自動化決策系統等推動地方性法規，目的在於減少監管阻力、提升美國在 AI 產業的全球競爭力。此舉象徵美國可能進一步放寬對 AI 發展的政策限制。

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除了監管凍結，法案還提出編列 5 億美元預算，用於推動 AI 技術在聯邦政府 IT 系統中的應用，並支持 AI 技術商品化，企圖打造美國為全球 AI 發展核心。

對比加州監管法案，矽谷專家曾強烈反對地方立法

新法案內容與加州先前推出的 SB 1047 法案形成鮮明對比。該法案原意監管 AI 系統開發與應用，但曾遭 Meta(META-US) 首席 AI 科學家 Yann LeCun、史丹佛大學教授李飛飛及 AI 學者吳恩達聯手反對，批評可能壓抑 AI 開源生態與創新空間。

若新國會提案獲得通過，將迫使如加州、紐約等已立 AI 法規的州政府撤銷現行監管，引發地方政府在兒童保護、數據隱私與勞工權益上的保障能力疑慮。

Altman 現身國會作證，主張輕量聯邦監管

該提案的推出時間點，被視為呼應 OpenAI 執行長 Sam Altman 上週在國會的證詞。他當時表示，美國不該因為過度或草率的法規錯失 AI 領導地位，建議應建立統一且輕量的聯邦監管機制，避免各州標準不一拖慢技術發展。

與 Altman 一同出席的還包括超微半導體 (AMD-US) 執行長蘇姿丰、雲端運算公司 CoreWeave(CRWV-US) 執行長 Michael Intrator 與微軟 (MSFT-US) 副總裁 Brad Smith。

Altman、蘇姿丰、Intrator 與 Smith，於國會上作證。(圖: REUTERS/TPG)

與會者一致指出，若美國 AI 監管環境過於嚴格，將使全球市場轉向中國等其他 AI 發展快速的國家。蘇姿丰甚至警告：「美國若不積極推廣技術，恐將被他國超越。」

學界憂缺乏監管將引爆 AI 倫理與社會風險

儘管法案主張放寬監管以激發創新，但 AI 學界部分重量級人物表態反對。包括「AI 教父」Geoffrey Hinton 與 Yoshua Bengio 均表示，若 AI 缺乏規範，將帶來深遠的倫理與社會風險。

目前已有跡象顯示監管缺口造成的影響逐漸浮現：如青少年沉迷 AI 情感伴侶 App、社群平台出現大量 DeepFake 影片，甚至部分 AI 企業未能履行減碳承諾，造成環境污染問題。