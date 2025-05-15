〈台積技術論壇〉實體AI是下一步 整合五大技術維持領先地位

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-05-15 10:42

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (15) 日舉行技術論壇，亞洲業務處長萬睿洋表示，AI 技術正從生成式 AI(Generative AI)，邁向代理 AI(Agent AI) 與實體 AI，如機器人等，都需要更高的算力與更佳的能源效率，因此公司整合先進邏輯製程、3D 矽堆疊、封裝技術以及矽光子與特殊製程，來維持領先地位。

萬睿洋說，AI 正推動人類進入全新的探索時代，從醫療、天文到地質研究，AI 已廣泛應用於加速診斷腦瘤、搜尋可居住星球、預測自然災害等領域，未來將深度滲透自動駕駛、智慧製造、個人醫療與財務管理等各種產業。

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AI 技術正從生成式 AI(Generative AI)，邁向代理 AI(Agent AI) 與實體 AI，應用範疇也雲端延伸至邊緣裝置。根據預估，生成式 AI 有望在未來數年內改變超過四成的日常工作內容，而代理式 AI 預計在 2028 年前能處理超過 15% 的日常決策。

他舉例說明，未來只需簡單說出需求，AI 代理就能自動規劃完整的個人化旅遊行程，從訂機票、訂房到因應突發狀況都可一手包辦。而實體 AI 則被視為下一波關鍵技術，涵蓋 AI 機器人、自駕車等，能夠與現實世界互動的應用。根據預測，到 2035 年全球將有 13 億台 AI 機器人投入實際應用，2050 年將達 40 億台，其中包含 6.5 億台人型機器人。

萬睿洋指出，實現 AI 的前提是更高的算力與更佳的能源效率，不論在大型資料中心或微型邊緣裝置上，都需要能效更佳、尺寸更小的電晶體，以提升運算效能並降低成本。台積電在這方面扮演關鍵角色，持續推進先進電晶體與架構創新，並挑戰製程極限，以提供更優異的 SoC 解決方案。

萬睿洋表示，因應 AI 運算與記憶體需求持續攀升，先進 3D 矽堆疊與封裝技術也越加重要。台積電已整合先進邏輯製程、3D 矽堆疊、封裝技術以及矽光子與特殊製程，維持在產業中的領先地位，並協助合作夥伴共同邁向 AI 新時代。