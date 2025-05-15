〈台積技術論壇〉聯發科陳冠州：AI邊緣算力每2年成長1倍 AI手機2029年滲透率過半
鉅亨網記者魏志豪 新竹 2025-05-15 10:20
聯發科 (2454-TW) 總經理暨營運長陳冠州出席台積電 (2330-TW)(TSM-US) 技術論壇時指出，AI 邊緣裝置的算力預計每兩年成長一倍，生成式 AI 手機的滲透率將在 2029 年超過 50%，也就是屆時每兩支手機就有一支具備 AI 能力，其中不僅 CPU、GPU 性能提升，NPU(神經網路處理器) 算力也將顯著提升。
陳冠州說，2029 年全球資料中心產值將突破 1 兆美元，其中半導體支出占比將達 5 成，且隨著生成式 AI 快速演進，模型運算密度呈現「每 3.3 個月倍增」的驚人速度，笑稱超越摩爾定律。
針對聯發科的產品策略，陳冠州表示，聯發科已建立從手機、Chromebook、Modem/Wi-Fi、IoT、Gateway、車用到資料中心 ASIC 的完整 AI 產品組合。並強調無線通訊技術是實現 AI 應用的必要基礎，尤其在混合運算場景中，裝置端算力不足就需雲端算力支援，就必須仰賴穩定的連網能力。
陳冠州補充，今年 3 月 3GPP 已著手推動 6G 標準化，將成為未來的關鍵發展方向。
最後，陳冠州說，雲端服務供應商 (CSP) 每年在資料中心的投資規模驚人，僅電力成本就高達 1000 億美元。因此需要更強效、節能的晶片，聯發科也會持續與台積電在先進製程與先進封裝上持續合作，希望在未來 AI 加速的世界，不論是在終端裝置、雲端，都能夠滿足世界所需。
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