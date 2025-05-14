所有特斯拉都是計程車！特斯拉「Project Alicorn」顛覆叫車模式

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-14 12:18

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美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 即將推出備受矚目的無人自駕計程車（Robotaxi）服務，最快 6 月於德州奧斯汀率先登場。隨著上線時間接近，更多關於這項自駕車計畫的神秘細節也浮出水面，包含整合於特斯拉 App 中的新功能、代號「Project Alicorn」的服務。

根據《Teslarati》報導，外界關注的「Project Alicorn」為此次 Robotaxi 計畫的核心軟體，其並非獨立應用程式，而是直接整合進現有特斯拉手機 App 中。

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用戶只需透過特斯拉 App，就能一鍵召喚具備 FSD 功能的自駕車輛，開啟類似 Uber 般的智慧叫車體驗。

值得注意的是，與傳統車隊營運不同，特斯拉的 Robotaxi 將由「一般用戶」購買的車輛組成。這種共享模式不僅降低營運成本，也加速 Robotaxi 服務擴展至更多城市，預計在今年內將拓展至美國其他地區。

特斯拉最終目標是打造無需人類介入的 Robotaxi 車隊，全程由 FSD 技術駕駛車輛。這不僅可望顛覆現有叫車與共乘服務，更可能讓特斯拉在全球無人自駕車競賽中搶下領先地位。

早在 2019 年，特斯拉執行長馬斯克便提出「讓你的車為你工作」的願景。他預測，一輛特斯拉車透過 Robotaxi 模式，每年可為車主帶來 1 萬到 3 萬美元的被動收入。而「Project Alicorn」正是這一構想的重要落實。

根據「Tesla App Updates」在 X 上的爆料，特斯拉手機 App 內部程式碼已出現「Alicorn」相關功能，表示特斯拉正為 Robotaxi 平台的 6 月上線進行準備。

即使車輛由自動駕駛控制，乘客仍可撥打電話與「駕駛」聯繫，為初期仍需人員在場的階段提供便利互動方式。

特斯拉的 Robotaxi 計畫預計將在 6 月於德州奧斯汀進行小規模試運，初期部署 10 至 20 輛自駕電動車。