新加坡今年以來汽車銷量 比亞迪衝上第一 取代豐田

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-14 16:01

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2025 年前 4 個月，比亞迪在新加坡銷售汽車 3002 輛，占新加坡汽車總銷量的 20%。豐田和比亞迪的主要電動車競爭對手特斯拉 (TSLA-US)，在同一時期分別售出了 2050 輛和 535 輛。

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新加坡是世界上汽車售價最昂貴的城市之一，一輛緊湊型比亞迪 Atto 3 SUV 售價至少為 165888 新加坡元 (127500 美元)，而其競爭對手豐田卡羅拉 Altis 售價約為 170888 新加坡元。

豐田曾經在這個富裕的亞洲金融中心占據主導地位，2024 年豐田汽車銷量為 7876 輛，而比亞迪的銷量為 6191 輛。

比亞迪 2022 年才進入新加坡消費市場，晚於特斯拉。然而，其銷售增長遠較強勁。例如，2023 年比亞迪銷量幾乎翻倍至 1416 輛，而特斯拉增長 7% 至 941 輛。