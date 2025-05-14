新加坡今年以來汽車銷量 比亞迪衝上第一 取代豐田
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-14 16:01
根據政府數據，中國電動車製造商比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 在 2025 年初，成為新加坡最暢銷汽車品牌，首度超越長年居冠的豐田。這顯示比亞迪積極擴展海外市場的努力正獲回報。
2025 年前 4 個月，比亞迪在新加坡銷售汽車 3002 輛，占新加坡汽車總銷量的 20%。豐田和比亞迪的主要電動車競爭對手特斯拉 (TSLA-US)，在同一時期分別售出了 2050 輛和 535 輛。
新加坡是世界上汽車售價最昂貴的城市之一，一輛緊湊型比亞迪 Atto 3 SUV 售價至少為 165888 新加坡元 (127500 美元)，而其競爭對手豐田卡羅拉 Altis 售價約為 170888 新加坡元。
豐田曾經在這個富裕的亞洲金融中心占據主導地位，2024 年豐田汽車銷量為 7876 輛，而比亞迪的銷量為 6191 輛。
比亞迪 2022 年才進入新加坡消費市場，晚於特斯拉。然而，其銷售增長遠較強勁。例如，2023 年比亞迪銷量幾乎翻倍至 1416 輛，而特斯拉增長 7% 至 941 輛。
新加坡是擁車成本最高的城市之一。比亞迪在東南亞已初步成功，泰國是最大海外市場。擴展海外是應對中國市場激烈競爭的策略。比亞迪目標是 2030 年一半銷量來自中國以外地區。
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