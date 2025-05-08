王傳福逆襲馬斯克！比亞迪Q1全球銷量破百萬 日賺一億人民幣 比特斯拉高逾2倍

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-08 13:30

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比亞迪在亞太市場中攜高端品牌騰勢橫掃香港、新加坡、泰國、澳洲四大市場，香港以 0.25 萬輛銷量終結豐田、特斯拉的統治，新加坡以 0.22 萬輛蟬聯銷冠，泰國、澳洲更以 0.88 萬輛雙雙登頂。在南美洲最大市場巴西，比亞迪今年第一季狂銷 2 萬輛。

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歐洲市場方面，比亞迪以「推動新能源轉型 + 高端突破」雙線推進。在義大利，比亞迪拿下今年第一季新能源銷售冠軍，旗下高端品牌騰勢上月在米蘭設計周期間官宣進軍歐洲，劍指高端市場。在南美洲最大市場巴西，比亞迪今年第一季新能源銷售突破 2 萬輛，穩居銷售冠軍。

這些成績的背後，是比亞迪涵蓋研發、生產、銷售的全產業鏈投入，以及純電、插混車型全場景產品矩陣的強力支撐。

今年首季，比亞迪營收 1703.6 億元 (人民幣，下同)，年增 36.35%，成為唯一逆勢成長的車廠，遠超上汽集團的 1408 億元，淨利更以 91.55 億元、日均淨賺 1 億元更令特斯拉相形見絀，同期特斯拉淨利僅 30 億元，不到比亞迪的三分之一。

銷量與獲利的雙重碾壓，源自於比亞迪對產業鏈的極致掌控。當特斯拉因 4680 電池產能瓶頸焦頭爛額時，比亞迪的磷酸鐵鋰刀片電池已實現全產業鏈自研自產。

當傳統車廠為晶片短缺焦灼，比亞迪的半導體事業部正為全球訂單瘋狂輸出 IGBT 晶片，這種「閉眼造車」的底氣，使其單車利潤率較特斯拉高出 2.3 個百分點，徹底打破「新能源車不賺錢」的行業魔咒。

2011 年，馬斯克曾對比亞迪嗤之以鼻：「他們的車毫無吸引力，能在中國活下來就不錯了。」這段影片去 4 年被重新翻出時，馬斯克不得不親自下場改口稱「中國車廠若無貿易壁壘，能幹掉全球大多數對手」。

特斯拉今年首季銷量 33.7 萬輛，年減 13%，營收 1400 億元，較比亞迪少近 300 億元。更致命的是，特斯拉所依賴的 FSD 自駕技術正遭遇比亞迪的強勢反撲，後者斥資千億研發的 DiPilot 系統，已實現高速 NOA 功能涵蓋率 98%，直逼特斯拉技術護城河。

但在市值表現上，特斯拉 9027 億美元的市值仍是比亞迪 1513 億美元的 6 倍，其品牌溢價與 FSD 技術障礙短期內難以撼動。