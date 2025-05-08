王傳福逆襲馬斯克！比亞迪Q1全球銷量破百萬 日賺一億人民幣 比特斯拉高逾2倍
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-08 13:30
當全球車廠仍在燃油車與電動車的轉型陣痛中掙扎，中國新能源汽車龍頭比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 交出一份堪稱「降維打擊」的成績單，今年首季全球銷量 100.08 萬輛，以單季破百萬輛的戰績碾壓傳統車廠巨頭。
比亞迪在亞太市場中攜高端品牌騰勢橫掃香港、新加坡、泰國、澳洲四大市場，香港以 0.25 萬輛銷量終結豐田、特斯拉的統治，新加坡以 0.22 萬輛蟬聯銷冠，泰國、澳洲更以 0.88 萬輛雙雙登頂。在南美洲最大市場巴西，比亞迪今年第一季狂銷 2 萬輛。
歐洲市場方面，比亞迪以「推動新能源轉型 + 高端突破」雙線推進。在義大利，比亞迪拿下今年第一季新能源銷售冠軍，旗下高端品牌騰勢上月在米蘭設計周期間官宣進軍歐洲，劍指高端市場。在南美洲最大市場巴西，比亞迪今年第一季新能源銷售突破 2 萬輛，穩居銷售冠軍。
這些成績的背後，是比亞迪涵蓋研發、生產、銷售的全產業鏈投入，以及純電、插混車型全場景產品矩陣的強力支撐。
騰訊新聞汽車自媒體創作者「象視汽車」周四 (8) 日刊文指出，也許在某些人的眼中，比亞迪永遠不如特斯拉。當比亞迪冉冉升起，他們說特斯拉(TSLA-US) 才是領頭羊；當比亞迪銷量反超，他們又說銷量沒意義要看盈利，特斯拉賺錢能力更強，但如今比亞迪淨利不僅實現逆襲，而且還是特斯拉的三倍之多。
今年首季，比亞迪營收 1703.6 億元 (人民幣，下同)，年增 36.35%，成為唯一逆勢成長的車廠，遠超上汽集團的 1408 億元，淨利更以 91.55 億元、日均淨賺 1 億元更令特斯拉相形見絀，同期特斯拉淨利僅 30 億元，不到比亞迪的三分之一。
銷量與獲利的雙重碾壓，源自於比亞迪對產業鏈的極致掌控。當特斯拉因 4680 電池產能瓶頸焦頭爛額時，比亞迪的磷酸鐵鋰刀片電池已實現全產業鏈自研自產。
當傳統車廠為晶片短缺焦灼，比亞迪的半導體事業部正為全球訂單瘋狂輸出 IGBT 晶片，這種「閉眼造車」的底氣，使其單車利潤率較特斯拉高出 2.3 個百分點，徹底打破「新能源車不賺錢」的行業魔咒。
2011 年，馬斯克曾對比亞迪嗤之以鼻：「他們的車毫無吸引力，能在中國活下來就不錯了。」這段影片去 4 年被重新翻出時，馬斯克不得不親自下場改口稱「中國車廠若無貿易壁壘，能幹掉全球大多數對手」。
特斯拉今年首季銷量 33.7 萬輛，年減 13%，營收 1400 億元，較比亞迪少近 300 億元。更致命的是，特斯拉所依賴的 FSD 自駕技術正遭遇比亞迪的強勢反撲，後者斥資千億研發的 DiPilot 系統，已實現高速 NOA 功能涵蓋率 98%，直逼特斯拉技術護城河。
但在市值表現上，特斯拉 9027 億美元的市值仍是比亞迪 1513 億美元的 6 倍，其品牌溢價與 FSD 技術障礙短期內難以撼動。
當「特斯拉神話」遭遇中國智造的實質挑戰，這場競爭已超越企業層面，演變為新舊工業體系的對決，而這場博弈的最大贏家或許是迎來更便宜電動車、更快落地的自駕紀錄及被徹底改寫產業規則的全球消費者。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP