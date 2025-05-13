花旗：美中關稅降級幅度好於預期 將推動陸港股上漲

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-13 13:40

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花旗分析師周一 (12 日) 表示，近期美中貿易關稅下調的幅度比市場預期更為積極，預計這將為中國股票市場注入正面情緒，並可能帶來強勁漲幅。

因此，花旗重申對香港及中國股票維持正面看法，理由包括美中關係改善，以及當地股票估值具吸引力。

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華盛頓和北京周一宣布達成協議，將在未來 90 天內大幅降低彼此之間的貿易關稅。美國對中國的關稅將從 145% 降至 30%，而中國對美國的關稅將從 125% 降至 10%。

花旗分析師表示：「考慮到中國對美國和世界其他地區的貿易順差規模，美國貿易壁壘的大幅降低，應該對中國經濟有利。」

花旗分析師認為，未來的進一步談判可能帶來更多關稅減免，特別是美方與芬太尼相關的 20% 關稅，這被視為雙方「唾手可得的成果」，在中國加強合作下可能進一步移除。

然而，花旗同時也注意到，儘管貿易緊張局勢的緩解對貿易本身是正面消息，但也降低了北京當局推出更緊急刺激措施的動力。