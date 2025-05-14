下一份貿易協議亮相在即？白宮預告：川普從中東回國後宣布！
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-14 09:52
美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特周二（13 日）表示，總統川普從中東返回美國後，將宣布一項新的貿易協議。
這意味著在過去一周美國和英國、中國相繼達成貿易協議後，國際貿易緊張局勢有望進一步降溫。
哈塞特說，目前大約有 25 項貿易協議正在談判。
「總統回國後將宣布下一份協議。」 哈塞特表示。他說：「我相信這項協議已經非常接近敲定，當他（川普）回國後，相信他會對此有話要說。」哈塞特沒透露具體國家。
川普於當地時間 13 日上午抵達沙烏地阿拉伯首都利雅德，展開四天中東之行，此行他還會訪問卡達和阿拉伯聯合大公國。
此前美國貿易代表辦公室公布的首輪貿易談判優先名單涵蓋日本、韓國、越南、印度等 20 個經濟體。
美國商務部長盧特尼克上周在美英達成貿易協議幾個小時後表示，「印度一直在非常努力向前邁進，當然有可能成為下一個達成協議的國家之一。但是，這需要大量的工作。」
他還表示，與美英達成的框架協議相比，美國與韓國、日本的貿易協議可能需要更多時間才能完成。
不過，印度的貿易談判策略最近幾天似乎出現微妙變化。儘管美印朝敲定貿易協議的方向前進，但印度周二提議對部分美國商品徵收關稅，以反制美國鋼鋁關稅，這是印度在川普第二任期內首次報復。
美國和中國周一公布瑞士會談協議，中國將在 90 天內將美國商品的關稅從 125% 降至 10%，美國將在 90 天內將對中國商品的關稅從 145% 降至 30%。雙方將在這 90 天內繼續進行經貿談判。
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