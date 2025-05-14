續為川習會鋪路！川普：不排除就貿易協議與習近平進行直接接觸的可能性

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-14 13:35

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美國總統川普最新表示，不排除與中國大陸國家主席習近平進行個人接觸，敲定兩國之間貿易協議的可能，但不確定是否有這個必要。

川普周一 (12 日) 在空軍一號飛往沙烏地阿拉伯期間接受《福斯新聞》專訪時說，「我能看到情況會這樣發展。 我不確定有這個必要」，並稱「我們與中國達成一項非常非常強大的協議。但這項協議最令人興奮的部分是中國向美國企業開放」。

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在《福斯新聞》周二 (13 日) 播出的專訪節目上，川普表示，他認為對美國和中國來說最令人興奮的事情之一就是美國正努力開放中國，但未透露任何細節。

中美高層談判代表上周末在日內瓦舉行為期兩天的會談，會後稱美國將在 90 天內將對中關稅從 145% 降至 30%，而北京方面則將報復性關稅稅率從 125% 降至 10%。

在經歷數週因關稅擔憂而動盪之後，中美周一的聯合聲明金融市場，華爾街主要股指向上飆升。

美國總統川普當時將雙方關稅協議描述為「徹底重啟」，並表示可能在本週末與習近平通話。

另據《法新社》報導，美國財長貝森特向《CNBC》表示，預計美中官員將在未來幾周再次會面，以達成「更全面的協議」。

中國對此次在日內瓦舉行的會談所取得的「實質進展」表示歡迎。中國商務部說，此舉符合兩國利益，也符合世界共同利益，並希望美方繼續與中方合作，「糾正單邊提高關稅的錯誤做法」。

川普今年對許多中國進口產品徵收的新關稅高達 145%，而上月發起的全球關稅戰中對其他國家徵收的關稅僅為 10%。北京則對美國商品徵收 125% 的關稅進行反擊。