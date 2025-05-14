鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class AHIMS-US的目標價調升至42元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)提出目標價估值：中位數由40元上修至42元，調升幅度5%。其中最高估值85元，最低估值25元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Hims & Hers Health Inc - Class A評價：積極樂觀5位、保持中立9位、保守悲觀2位。
Hims & Hers Health Inc - Class A今(14日)收盤價為59.5175元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲3.43%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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