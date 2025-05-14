鉅亨速報 - Factset 最新調查：Halozyme治療HALO-US的目標價調降至68.5元，幅度約5.52%
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Halozyme治療(HALO-US)提出目標價估值：中位數由72.5元下修至68.5元，調降幅度5.52%。其中最高估值79元，最低估值47元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Halozyme治療評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀1位。
Halozyme治療今(14日)收盤價為50.23元。近5日股價下跌5.52%，標普指數上漲4.99%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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