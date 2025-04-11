鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至7.36元，預估目標價為161.00元

美債變臉？30年期殖利率創近40年最大漲幅 華爾街驚呼不尋常

外媒：川普在中國報復前數小時給出警告

〈美股盤後〉Fed安撫市場 那指收漲2.06% 三大指數周漲均超4%

Fed官員柯林斯：市場運作良好 但也絕對做好穩定市場的準備