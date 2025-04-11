鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至7.36元，預估目標價為161.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.5元下修至7.36元，其中最高估值11.44元，最低估值4.26元，預估目標價為161.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.44(11.44)
|16.85
|20.45
|25.35
|最低值
|4.26(4.26)
|7.34
|7.44
|12.54
|平均值
|7.24(7.3)
|12.02
|13.68
|18.95
|中位數
|7.36(7.5)
|11.28
|12.53
|18.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,600.00億
|1,600.00億
|1,386.05億
|最低值
|1,084.43億
|1,007.68億
|1,229.34億
|平均值
|1,329.04億
|1,325.60億
|1,331.78億
|中位數
|1,306.44億
|1,329.75億
|1,348.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|10.08
|營業收入
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.60億
|1,385.17億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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