鉅亨速報 - Factset 最新調查：同意不動產(ADC-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為82.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-13 22:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同意不動產(ADC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.81元，其中最高估值1.89元，最低估值1.63元，預估目標價為82.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.89(1.89)
|2.26
|2.29
|2.08
|最低值
|1.63(1.63)
|1.66
|1.6
|2.08
|平均值
|1.78(1.77)
|1.96
|2.07
|2.08
|中位數
|1.81(1.78)
|2
|2.14
|2.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.37億
|8.43億
|9.65億
|10.64億
|最低值
|5.70億
|5.75億
|6.78億
|9.62億
|平均值
|6.95億
|7.63億
|8.39億
|10.13億
|中位數
|7.07億
|7.97億
|8.33億
|10.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.74
|1.78
|1.83
|1.70
|1.78
|營業收入
|2.49億
|3.39億
|4.30億
|5.37億
|6.17億
詳細資訊請看美股內頁：
同意不動產(ADC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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