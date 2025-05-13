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鉅亨速報 - Factset 最新調查：同意不動產(ADC-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為82.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 22:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對同意不動產(ADC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.81元，其中最高估值1.89元，最低估值1.63元，預估目標價為82.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.89(1.89)2.262.292.08
最低值1.63(1.63)1.661.62.08
平均值1.78(1.77)1.962.072.08
中位數1.81(1.78)22.142.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.37億8.43億9.65億10.64億
最低值5.70億5.75億6.78億9.62億
平均值6.95億7.63億8.39億10.13億
中位數7.07億7.97億8.33億10.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.741.781.831.701.78
營業收入2.49億3.39億4.30億5.37億6.17億

詳細資訊請看美股內頁：
同意不動產(ADC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSADC

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