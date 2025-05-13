鉅亨速報 - Factset 最新調查：同意不動產(ADC-US)EPS預估上修至1.81元，預估目標價為82.00元

總覽

台股

美股

川普為何突然願意暫停跟中國的關稅戰？專家曝兩大關鍵原因

外資大力回補連八買 三大法人同步買超189.55億元

台積電Q1大方配息5元創新高 9/16除息 擬斥資152億美元擴先進產能

不會再被退貨？傳中國允許航空公司接收波音飛機

美財長曝收到台灣「非常好的提案」 歐盟集體行動使談判牛步