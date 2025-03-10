鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至3.09元，預估目標價為44.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-10 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.9元上修至3.09元，其中最高估值5.03元，最低估值1.75元，預估目標價為44.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.03(5.03)
|4.66
|4.04
|3.71
|最低值
|1.75(1.75)
|2.05
|2.27
|3.63
|平均值
|3.08(2.99)
|3.58
|3.34
|3.67
|中位數
|3.09(2.9)
|3.67
|3.66
|3.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61.65億
|67.12億
|56.77億
|56.14億
|最低值
|49.23億
|52.82億
|52.68億
|56.14億
|平均值
|54.71億
|56.90億
|55.11億
|56.14億
|中位數
|53.71億
|56.05億
|55.49億
|56.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|營業收入
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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