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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估上修至3.42元，預估目標價為45.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-04 20:15


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.33元上修至3.42元，其中最高估值4.82元，最低估值1.91元，預估目標價為45.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.82(4.82)5.045.033.71
最低值1.91(1.91)2.052.273.63
平均值3.37(3.39)3.883.623.67
中位數3.42(3.33)3.93.83.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值61.56億67.15億62.41億56.14億
最低值49.64億52.82億52.68億56.14億
平均值56.06億58.12億56.61億56.14億
中位數55.26億57.88億56.70億56.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.65-0.615.780.780.18
營業收入26.17億65.56億87.54億45.16億43.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

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