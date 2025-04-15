鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至3.4元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.54元下修至3.4元，其中最高估值4.82元，最低估值1.79元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.82(4.82)
|5.09
|5.03
|4.09
|最低值
|1.79(1.79)
|1.86
|2.13
|3.27
|平均值
|3.41(3.48)
|3.87
|3.54
|3.68
|中位數
|3.4(3.54)
|3.9
|3.68
|3.68
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|61.56億
|67.15億
|62.41億
|55.52億
|最低值
|51.19億
|53.14億
|52.08億
|55.52億
|平均值
|56.37億
|58.27億
|56.62億
|55.52億
|中位數
|55.78億
|58.26億
|56.80億
|55.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.65
|-0.61
|5.78
|0.78
|0.18
|營業收入
|26.17億
|65.56億
|87.54億
|45.16億
|43.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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