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鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估下修至9.4元，預估目標價為138.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 20:16


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.55元下修至9.4元，其中最高估值11.87元，最低估值6.32元，預估目標價為138.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.87(11.87)14.3918.416.67
最低值6.32(6.32)8.578.899.45
平均值9.49(9.58)10.4212.4712.62
中位數9.4(9.55)10.3311.6812.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值245.32億268.97億258.28億246.70億
最低值217.94億216.82億225.10億246.70億
平均值223.92億234.58億239.77億246.70億
中位數221.37億229.60億240.48億246.70億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.047.9913.2213.0011.25
營業收入99.34億197.77億296.10億232.73億234.78億

詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEOG

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