鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估下修至9.4元，預估目標價為138.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-13 20:16
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.55元下修至9.4元，其中最高估值11.87元，最低估值6.32元，預估目標價為138.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.87(11.87)
|14.39
|18.4
|16.67
|最低值
|6.32(6.32)
|8.57
|8.89
|9.45
|平均值
|9.49(9.58)
|10.42
|12.47
|12.62
|中位數
|9.4(9.55)
|10.33
|11.68
|12.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|245.32億
|268.97億
|258.28億
|246.70億
|最低值
|217.94億
|216.82億
|225.10億
|246.70億
|平均值
|223.92億
|234.58億
|239.77億
|246.70億
|中位數
|221.37億
|229.60億
|240.48億
|246.70億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.04
|7.99
|13.22
|13.00
|11.25
|營業收入
|99.34億
|197.77億
|296.10億
|232.73億
|234.78億
詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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