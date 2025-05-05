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鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估下修至9.48元，預估目標價為137.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-05 22:17


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.63元下修至9.48元，其中最高估值13.12元，最低估值6.32元，預估目標價為137.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.12(13.12)14.4718.415.73
最低值6.32(6.27)8.58.899.45
平均值9.73(9.91)10.5612.5812.4
中位數9.48(9.63)10.5311.8212.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值250.07億270.94億260.84億247.52億
最低值217.94億216.82億225.10億247.52億
平均值225.44億234.93億240.36億247.52億
中位數222.34億230.55億240.01億247.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.047.9913.2213.0011.25
營業收入99.34億197.77億296.10億232.73億234.78億

詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEOG

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