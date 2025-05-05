鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估下修至9.48元，預估目標價為137.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-05 22:17
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.63元下修至9.48元，其中最高估值13.12元，最低估值6.32元，預估目標價為137.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.12(13.12)
|14.47
|18.4
|15.73
|最低值
|6.32(6.27)
|8.5
|8.89
|9.45
|平均值
|9.73(9.91)
|10.56
|12.58
|12.4
|中位數
|9.48(9.63)
|10.53
|11.82
|12.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|250.07億
|270.94億
|260.84億
|247.52億
|最低值
|217.94億
|216.82億
|225.10億
|247.52億
|平均值
|225.44億
|234.93億
|240.36億
|247.52億
|中位數
|222.34億
|230.55億
|240.01億
|247.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.04
|7.99
|13.22
|13.00
|11.25
|營業收入
|99.34億
|197.77億
|296.10億
|232.73億
|234.78億
詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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