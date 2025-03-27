鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估下修至11.13元，預估目標價為145.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-27 22:15
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.38元下修至11.13元，其中最高估值14.27元，最低估值8.25元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.27(14.27)
|14.22
|14.97
|15.73
|最低值
|8.25(8.25)
|9.94
|10.6
|10.25
|平均值
|11.08(11.18)
|11.96
|12.38
|12.63
|中位數
|11.13(11.38)
|11.89
|11.59
|12.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|254.38億
|274.88億
|247.79億
|247.52億
|最低值
|222.21億
|234.07億
|234.23億
|247.52億
|平均值
|241.40億
|250.57億
|241.45億
|247.52億
|中位數
|241.21億
|248.41億
|241.88億
|247.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.04
|7.99
|13.22
|13.00
|11.25
|營業收入
|99.34億
|197.77億
|296.10億
|232.73億
|234.78億
詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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