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鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估下修至11.13元，預估目標價為145.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-27 22:15


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.38元下修至11.13元，其中最高估值14.27元，最低估值8.25元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.27(14.27)14.2214.9715.73
最低值8.25(8.25)9.9410.610.25
平均值11.08(11.18)11.9612.3812.63
中位數11.13(11.38)11.8911.5912.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值254.38億274.88億247.79億247.52億
最低值222.21億234.07億234.23億247.52億
平均值241.40億250.57億241.45億247.52億
中位數241.21億248.41億241.88億247.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.047.9913.2213.0011.25
營業收入99.34億197.77億296.10億232.73億234.78億

詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEOG

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