鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估下修至9.98元，預估目標價為139.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-21 22:15
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.21元下修至9.98元，其中最高估值13.12元，最低估值5.99元，預估目標價為139.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.12(13.12)
|14.47
|18.4
|15.73
|最低值
|5.99(5.99)
|8.5
|10.6
|10.45
|平均值
|10.14(10.19)
|11
|13
|12.69
|中位數
|9.98(10.21)
|10.91
|12.36
|12.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|254.38億
|274.88億
|260.84億
|247.52億
|最低值
|221.71億
|223.95億
|228.71億
|247.52億
|平均值
|233.46億
|244.07億
|244.48億
|247.52億
|中位數
|229.99億
|237.95億
|246.18億
|247.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.04
|7.99
|13.22
|13.00
|11.25
|營業收入
|99.34億
|197.77億
|296.10億
|232.73億
|234.78億
詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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