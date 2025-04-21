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鉅亨速報 - Factset 最新調查：依歐格資源(EOG-US)EPS預估下修至9.98元，預估目標價為139.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-21 22:15


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對依歐格資源(EOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.21元下修至9.98元，其中最高估值13.12元，最低估值5.99元，預估目標價為139.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.12(13.12)14.4718.415.73
最低值5.99(5.99)8.510.610.45
平均值10.14(10.19)111312.69
中位數9.98(10.21)10.9112.3612.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值254.38億274.88億260.84億247.52億
最低值221.71億223.95億228.71億247.52億
平均值233.46億244.07億244.48億247.52億
中位數229.99億237.95億246.18億247.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.047.9913.2213.0011.25
營業收入99.34億197.77億296.10億232.73億234.78億

詳細資訊請看美股內頁：
依歐格資源(EOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEOG

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