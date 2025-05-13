鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至5.63元，預估目標價為252.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-13 20:16
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.81元下修至5.63元，其中最高估值10.56元，最低估值2.09元，預估目標價為252.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.56(11.09)
|14.73
|15.89
|21.31
|最低值
|2.09(2.09)
|2.13
|4.13
|3.57
|平均值
|5.73(6.09)
|7.77
|8.38
|10.73
|中位數
|5.63(5.81)
|7.32
|8.17
|7.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|87.94億
|116.22億
|123.55億
|163.39億
|最低值
|62.59億
|61.50億
|56.12億
|51.80億
|平均值
|73.79億
|81.28億
|85.14億
|99.98億
|中位數
|73.32億
|79.12億
|84.17億
|84.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.54
|14.26
|-11.81
|0.40
|10.42
|營業收入
|12.77億
|78.39億
|31.94億
|31.08億
|65.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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