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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至5.63元，預估目標價為252.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 20:16


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.81元下修至5.63元，其中最高估值10.56元，最低估值2.09元，預估目標價為252.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.56(11.09)14.7315.8921.31
最低值2.09(2.09)2.134.133.57
平均值5.73(6.09)7.778.3810.73
中位數5.63(5.81)7.328.177.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值87.94億116.22億123.55億163.39億
最低值62.59億61.50億56.12億51.80億
平均值73.79億81.28億85.14億99.98億
中位數73.32億79.12億84.17億84.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.5414.26-11.810.4010.42
營業收入12.77億78.39億31.94億31.08億65.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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