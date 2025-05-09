鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至6.63元，預估目標價為252.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.05元下修至6.63元，其中最高估值11.09元，最低估值2.44元，預估目標價為252.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|11.09(11.09)
|14.73
|15.89
|21.31
|最低值
|2.44(3.43)
|2.13
|3.97
|3.37
|平均值
|6.79(7.44)
|7.82
|8.39
|10.66
|中位數
|6.63(7.05)
|7.37
|8.1
|7.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|93.47億
|116.22億
|123.55億
|163.39億
|最低值
|62.59億
|60.92億
|61.82億
|56.79億
|平均值
|76.03億
|81.67億
|85.23億
|101.65億
|中位數
|74.97億
|78.46億
|84.90億
|84.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.54
|14.26
|-11.81
|0.40
|10.42
|營業收入
|12.77億
|78.39億
|31.94億
|31.08億
|65.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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