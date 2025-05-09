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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至6.63元，預估目標價為252.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 22:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.05元下修至6.63元，其中最高估值11.09元，最低估值2.44元，預估目標價為252.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值11.09(11.09)14.7315.8921.31
最低值2.44(3.43)2.133.973.37
平均值6.79(7.44)7.828.3910.66
中位數6.63(7.05)7.378.17.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值93.47億116.22億123.55億163.39億
最低值62.59億60.92億61.82億56.79億
平均值76.03億81.67億85.23億101.65億
中位數74.97億78.46億84.90億84.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.5414.26-11.810.4010.42
營業收入12.77億78.39億31.94億31.08億65.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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