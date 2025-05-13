軟銀願景基金2025虧損逾7億美元 加碼投資AI與OpenAI拚轉型
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-13 17:09
日本科技巨頭軟銀（SoftBank）旗下的科技投資部門「願景基金」（Vision Fund），在截至 2025 年 3 月的會計年度中，錄得稅前虧損 1150.2 億日圓（約 7.78 億美元），相較前一年度的 1282 億日圓獲利出現明顯下滑。
據《CNBC》報導，虧損主因來自科技股投資回報減緩，顯示軟銀龐大的投資業務正面臨壓力。軟銀表示，本會計年度其願景基金的投資收益為 4,349 億日圓，較上年的 7,243 億日圓下降 40%。
儘管整體虧損，但歸功於 TikTok 母公司字節跳動的估值上升，軟銀在本會計年度最後一季（截至 3 月）仍錄得 261 億日圓收益。
此外，軟銀在中國叫車平台滴滴與南韓電商酷澎 (CPNG-US) 的投資也貢獻了正面回報。不過，倉儲自動化公司 AutoStore 等投資價值下滑，拖累了整體表現。
由於願景基金涉及眾多未上市及科技新創公司，投資表現高度受金融市場波動影響。今年以來，受宏觀經濟前景不明等因素影響，軟銀股價已累計下跌約 17%。
根據《彭博》報導，部分金融機構對軟銀的資金規劃持觀望態度，質疑其如何籌措大規模資金。
然而，軟銀首席財務長後藤芳光於週二（13 日）出面駁斥，強調「融資進展順利」，目前已有約 100 項資料中心用地提案，預計首批設施將落腳美國德州。
面對傳統投資不穩，軟銀創辦人孫正義正積極轉型，致力將公司打造為人工智慧（AI）領域的關鍵推手。
目前軟銀已經持有英國半導體設計公司 Arm(ARM-US) 多數股權，並於今年宣布將以 65 億美元收購 AI 伺服器晶片設計商 Ampere Computing。
此外，軟銀對 AI 初創 OpenAI 的投資也成為市場焦點。作為 2024 年 3 月一輪 400 億美元融資案中的最大投資方之一，軟銀投入高達 300 億美元。
同時，軟銀也參與由美國總統川普宣布的 AI 基礎建設聯合計畫「星際之門」（Stargate），計畫投資數千億美元發展資料中心與 AI 設施。
雖然願景基金整體上拖累了利潤，但軟銀在阿里巴巴 (09988-HK) 、T-Mobile 和德國電信的早期投資獲得了巨大收益，幫助推動了其整體利潤的成長。此前，軟銀公布四年來首次年度獲利，達 1.15 兆日圓。
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