東方矽谷再起！馬來西亞躍升全球半導體樞紐 吸引AI巨頭加碼布局

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 15:00

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在全球半導體供應鏈重組的趨勢下，馬來西亞半導體產業正加速崛起。根據產業數據，馬來西亞目前掌握全球約 13% 的晶片封裝與測試（OSAT）業務，並占據車用晶片封測市場近四成，已成為全球第六大半導體出口國，承擔美國 23% 的晶片生產。

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馬來西亞檳城被譽為「東方矽谷」，匯聚超過 50 家晶片工廠。（圖：Shutterstock）

除了產業聚落與人才優勢外，馬來西亞的地理位置與基礎設施亦為其加分。作為東南亞物流樞紐，馬國吸引多家全球頂級供應鏈業者進駐，使其具備快速出貨與分銷的能力。

2024 年，馬國政府也推出《國家半導體戰略》（NSS），明確提出將「檳城升級為亞洲晶片研發與製造樞紐」，與鄰近的居林（Kulim）科技園區形成雙核心推進科技產業升級，從「封測代工」邁向「設計與製造並進」。

在中美科技戰升溫、美國強化對中國晶片出口管制的情況下，馬來西亞憑藉中立立場與先進封測能力，成為科技巨頭重新部署的重要節點。

2023 年，馬來西亞半導體出口額也超過 1,200 億美元，成為美國最大的晶片組裝品進口來源國。

據悉，輝達 (NVDA-US) 已將大量 AI 晶片改經馬來西亞中轉出貨，突顯其在全球晶片供應鏈中的關鍵角色。

根據台灣官方資料統計，2024 年前四個月馬來西亞共進口 64.5 億美元 GPU，遠超去年全年數值。輝達 2025 財年第一季營收為 430 億美元，單季就有 53.3 億美元進入馬來西亞，佔其總營收的 13%，幾乎與中國市場持平。

此外，馬來西亞近年也與新加坡合作打造「柔新經濟特區」，納入半導體為核心產業，企圖整合兩國優勢，吸引更多外資與高階人才，加速技術升級。

同時，馬國也正與泰國、印尼等國洽談組成區域晶片聯盟，打造東南亞自給自足的半導體供應鏈。