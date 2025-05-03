Google NotebookLM 行動版已開放預訂！同步支援 Android 與 iOS

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-03 15:00

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根據應用程式商店的資訊，Google (GOOGL-US) 的人工智慧（AI）筆記與研究助理工具 NotebookLM 將於 5 月 20 日正式在 Android 和 iOS 平台推出。目前用戶已可透過 App Store 預訂，或在 Google Play 預先註冊。

《TechCrunch》報導指出，NotebookLM 的 App 版本將支援用戶在行動裝置上建立與管理筆記本，還能從手機上傳新資料來源。使用者亦可隨時播放自行產生的 AI 語音摘要（Audio Overviews），提升行動學習與研究的彈性。

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除了智慧型手機版本，NotebookLM 亦將支援 iPad 及其他平板裝置，在更大螢幕上進行筆記、資料查閱與多工操作，讓使用體驗更加完善。

目前，有興趣的使用者可立即前往 App Store 或 Google Play 進行預訂，應用程式將於 5 月 20 日自動下載至裝置。

值得注意的是，Google I/O 開發者大會也將於同日（5 月 20 日）開幕，預計 Google 將在會中釋出更多 NotebookLM 功能與發展方向。

自 2023 年推出以來，NotebookLM 一直都僅限於網頁版，這次是首次擴展至行動平台，讓使用者可在通勤、外出或任何場景中靈活使用，滿足現代行動化工作與學習需求。