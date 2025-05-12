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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Physicians房地產信託DOC-US的目標價調降至22元，幅度約4.35%

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 22:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Physicians房地產信託(DOC-US)提出目標價估值：中位數由23元下修至22元，調降幅度4.35%。其中最高估值29元，最低估值21元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Physicians房地產信託評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Physicians房地產信託今(12日)收盤價為17.51元。近5日股價下跌4.35%，標普指數下跌0.47%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DOC市場預估目標價

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