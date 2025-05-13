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鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士IX-US的目標價調降至125.83元，幅度約3.95%

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 04:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對歐力士(IX-US)提出目標價估值：中位數由131元下修至125.83元，調降幅度3.95%。其中最高估值148.3元，最低估值100.71元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予歐力士評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀0位。

歐力士今(13日)收盤價為20.495元。近5日股價下跌3.95%，標普指數下跌0.47%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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