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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CF工業控股CF-US的目標價調降至84.5元，幅度約3.98%

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:16


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對CF工業控股(CF-US)提出目標價估值：中位數由88元下修至84.5元，調降幅度3.98%。其中最高估值110元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予CF工業控股評價：積極樂觀7位、保持中立16位、保守悲觀1位。

CF工業控股今(16日)收盤價為73.12元。近5日股價上漲3.98%，標普指數上漲8.31%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CF市場預估目標價

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