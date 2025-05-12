鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fresenius Medical Care AG - ADRFMS-US的目標價調升至28.36元，幅度約3.94%
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)提出目標價估值：中位數由27.28元上修至28.36元，調升幅度3.94%。其中最高估值32.73元，最低估值20.98元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Fresenius Medical Care AG - ADR評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀5位。
Fresenius Medical Care AG - ADR今(12日)收盤價為28.39元。近5日股價上漲3.94%，標普指數下跌0.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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