鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)EPS預估上修至1.95元，預估目標價為24.84元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.89元上修至1.95元，其中最高估值2.28元，最低估值1.78元，預估目標價為24.84元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.28(2.28)
|2.67
|3.13
|2.66
|最低值
|1.78(1.76)
|1.84
|2.06
|2.28
|平均值
|1.97(1.95)
|2.19
|2.46
|2.5
|中位數
|1.95(1.89)
|2.16
|2.38
|2.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|216.04億
|224.50億
|232.70億
|242.46億
|最低值
|205.37億
|211.37億
|217.88億
|224.42億
|平均值
|210.37億
|218.06億
|227.11億
|232.18億
|中位數
|210.24億
|217.18億
|226.49億
|230.93億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.26
|1.96
|1.21
|0.92
|0.99
|營業收入
|203.64億
|208.25億
|203.84億
|210.32億
|209.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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