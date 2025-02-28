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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)EPS預估上修至1.95元，預估目標價為24.84元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.89元上修至1.95元，其中最高估值2.28元，最低估值1.78元，預估目標價為24.84元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.28(2.28)2.673.132.66
最低值1.78(1.76)1.842.062.28
平均值1.97(1.95)2.192.462.5
中位數1.95(1.89)2.162.382.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值216.04億224.50億232.70億242.46億
最低值205.37億211.37億217.88億224.42億
平均值210.37億218.06億227.11億232.18億
中位數210.24億217.18億226.49億230.93億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.261.961.210.920.99
營業收入203.64億208.25億203.84億210.32億209.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFMS

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