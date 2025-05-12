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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dynatrace IncDT-US的目標價調降至60元，幅度約3.23%

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 22:15


根據FactSet最新調查，共29位分析師，對Dynatrace Inc(DT-US)提出目標價估值：中位數由62元下修至60元，調降幅度3.23%。其中最高估值70元，最低估值44元。

綜合評級 - 共有35位分析師給予Dynatrace Inc評價：積極樂觀25位、保持中立10位、保守悲觀0位。

Dynatrace Inc今(12日)收盤價為50.04元。近5日股價上漲3.23%，標普指數下跌0.47%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DT市場預估目標價

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