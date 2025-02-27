search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)EPS預估上修至1.89元，預估目標價為24.58元

鉅亨網新聞中心 2025-02-27 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.84元上修至1.89元，其中最高估值2.28元，最低估值1.76元，預估目標價為24.58元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.28(2.28)2.673.132.66
最低值1.76(1.74)1.842.062.28
平均值1.95(1.91)2.182.432.48
中位數1.89(1.84)2.172.42.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值216.04億224.50億232.70億242.46億
最低值205.42億211.37億222.14億229.14億
平均值210.48億218.16億227.33億234.45億
中位數210.64億217.02億225.43億233.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.261.961.210.920.99
營業收入203.64億208.25億203.84億210.32億209.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFMS

相關行情

台股首頁我要存股
Fresenius Medical Care AG - ADR23.560.47%

延伸閱讀


Empty