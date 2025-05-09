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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fresenius Medical Care AG - ADRFMS-US的目標價調升至27.28元，幅度約6.9%

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 02:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Fresenius Medical Care AG - ADR(FMS-US)提出目標價估值：中位數由25.52元上修至27.28元，調升幅度6.9%。其中最高估值32.73元，最低估值20.98元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Fresenius Medical Care AG - ADR評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀5位。

Fresenius Medical Care AG - ADR今(9日)收盤價為28.295元。近5日股價上漲6.9%，標普指數上漲1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FMS市場預估目標價

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Fresenius Medical Care AG - ADR28.265+0.09%

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