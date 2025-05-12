未來15年產業大重構！麥肯錫曝：三大領域將鼎足而立 18大高成長行業將改寫全球經濟版圖

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-12 18:20

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全球管理諮詢巨頭麥肯錫最新研究指出，未來 15 年 (2025-2040 年) 全球產業格局將迎來顛覆性重構，18 個高成長行業將成為經濟成長新引擎，料將貢獻 29 兆至 48 兆美元收入，佔全球 GDP 增量的三分之一，並重塑技術、資本與產業遷移方向。從數位經濟到能源革命，從前沿科技到社會變革，這場變革將以技術集群效應與政策導向為雙引擎，推動全球產業價值鏈深度調整。

麥肯錫在報告中說：「未來 15 年的競爭，不僅是產業的更迭，更是資源整合效率的終極考驗。」

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​​​在數位經濟領域，電子商務、雲端服務、半導體與數字廣告四大支柱行業將引領成長。全球電商滲透率料將從 20% 激增至 27% 到 38%，市值達 14 兆至 20 兆美元。發展中經濟體將是成長主力，印度、撒哈拉以南非洲等地智慧手機普及率攀升，推動電商下沉至農村市場，已開發國家則靠食品、情感類商品等垂直擴張，社群商務如直播帶貨轉化率提升至 8% 到 15%。亞太地區的「快速商務」滲透率有望上看 30%，顯示消費者對便利性需求激增。

雲端服務行業上，收入預計從 2022 年占全球 IT 支出的 8% 增至 19%-41%，達 2200 億至 3.4 兆美元，主要因為企業上雲速度受雲端故障率制約，但生成式 AI 推動算力需求暴增，若技術突破將讓成長速度提升 5 到 7 個百分點。

半導體產業收入則將從 6300 億美元增至 1.7 兆至 2.4 兆美元，年複合成長率 6%-8%，其中汽車晶片需求增幅最顯著，電動車單車芯片價值量從燃油車的 200 美元升至 600 到 1400 美元，推動車用晶片佔行業總收入的 84% 到 88%。

數位廣告方面，產值有望從 5200 億美元增至 2.1 兆至 2.9 兆美元，占總廣告支出比例突破 80%。AI 技術提升廣告轉化率至 12%-18%，零售媒體如亞馬遜跟沃爾瑪廣告收入佔比有望達 25%，但行業面臨用戶注意力分散與隱私保護加強的雙重挑戰，社群平台恐須在商業化與用戶體驗之間尋求平衡。

​​能源領域則將出現革命，電動車與相關產業成為能源轉型的核心。電動車收入預計從 4500 億美元增至 2.5 兆至 3.2 兆美元，新車銷售佔比達 82% 至 96%。驅動因素包括政策激勵如美國《通膨削減法案》、電池成本下降、充電基礎建設擴張，但電力供應升級跟再生能源併網仍是瓶頸，若風能與太陽能發電占比超過 40%，電網穩定性將面臨考驗。

電池行業收入預計從 980 億美元成長至 8100 億至 1.1 萬億美元，年複合成長率 12%-14%，其中儲能系統增速最快，但消費電子領域需求僅佔不足 2%，顯示技術應用仍集中於交通工具。

核裂變領域上，發電雖面臨社會阻力，如法德兩國支持率不足 40%，但小型模組化反應堆 (SMR) 成本下降 30%，有望推動產業收入從 180 億美元增至 650 億至 1500 億美元。若各國淨零承諾強化，新建反應堆規模將翻倍。

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在 AI 與機器人技術領域，AI 軟體與服務業收入預計從 850 億美元增至至少 1.5 兆美元以上，生成式 AI 每年潛在經濟價值達 4.4 兆美元，但技術壁壘顯著，重量級企業佔據 70% 訓練數據資源，企業 AI 採用率不足 30%。

至於機器人行業，收入則從 210 億美元增至 1900 億至 9100 億美元，老年護理機器人需求激增，但社會接受度僅 58%。工業機器人成本下降至每台 1.2 萬美元，回收期縮短至 2 年，顯示技術經濟性提升。

未來空中交通領域上則尚處於起步階段，eVTOL 與無人機產值有望成長至 750 億至 3400 億美元，但起降基建投資缺口達 2000 億美元。

航天工業方面，收入預計從 3000 億美元增至 9600 億至 1.6 兆美元，衛星互聯網星座建設佔比超 50%。SpaceX 星鏈已部署 5 千顆衛星，單顆成本從 50 萬美元降至 10 萬美元，顯示商業航天成本優勢初顯。

生物技術領域，替代蛋白質市場潛力最大，收入有望從 20 億美元暴增至 240 億至 3900 億美元，年複合成長率最高達 35%，但消費者對植物肉價格敏感，現價仍比傳統肉類高 30%，技術突破與成本下降成為關鍵。治療肥胖藥物市場則面臨價格爭議，若藥品定價過高可能抑制需求釋放。

串流媒體影視產業收入預計從 1600 億美元增至 5100 億至 1 兆美元，占影視娛樂市場比重升至 43%。發展中國家線上視頻家庭滲透率年增 12%，但訂閱疲勞與免費廣告模式分流用戶，恐須平衡內容投入與變現效率。電子遊戲行業收入將達 5500 億至 9100 億美元，雲端遊戲發展則可能削弱主機需求，但 UGC(用戶生成內容) 與 AI 技術則將創造新機遇。

模組化建築行業收入預計從 1800 億美元增至 5400 億至 1.1 兆美元，標準化項目如公寓、醫院更適配此模式，但跨價值鏈協作效率低下恐延誤項目進度，業界恐須建立設計、生產與施工一體化流程。

共享自駕車行業則預估 2040 年收入達 6100 億至 2.3 兆美元，占共享出行產業比重達 25%-51%。技術瓶頸如複雜路況應對與監管規則仍是主要障礙，但成熟後營運成本較私人車低 30%-40%，長期看具備成本優勢。