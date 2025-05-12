日相石破茂再度硬起來：貿易協議若不納入汽車，免談！

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-12 11:38

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日本首相石破茂再度發出強硬聲明，表示不會接受任何不包含汽車關稅內容的初步對美貿易協議。

石破週一 (12 日) 在議會被問及美國可能敦促日本達成一項不涉及汽車進口關稅的臨時協議可能性時，明確表明了立場。

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此外，石破也重申，日本不會為了保護汽車而犧牲其農業市場。

在同一場國會會議中，日本首席貿易談判代表赤澤良政策表示，日本將持續尋求美方取消所有已施加的關稅措施。

石破茂 11 日接受富士電視台訪問時表示，為力爭美國對日本零關稅，尤其撤銷日本車進口關稅，目前不急於跟美國達成協議，把達成協議時間從 6 月改為 7 月，想藉美國反彈力量來讓川普改變立場。

NHK 報導稱，日本目前已提議增加對美汽車相關投資，並加強在造船領域的合作，以尋求折衷方案。

這場高風險的談判仍在持續之中，美國已與英國達成首份協議，並完成與中國的首次正式談判。汽車產業是日本經濟的關鍵領域之一，該產業已面臨壓力。