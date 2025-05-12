美中經貿高層會談 中方代表團記者會實錄來了！

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 09:09

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美中經貿高層會談中方代表團周日（11 日）在瑞士日內瓦召開記者會，介紹會談有關情況，以下是中方代表團記者會實錄。

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中國國務院副總理何立峰：

我作為中美經貿中方牽頭人與美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾大使共同舉行了中美經貿高層會談。雙方就彼此關心的經貿問題問題開展了深入交流，會談的氛圍是坦誠的、深入的、具有建設性，達成一系列重要共識，會談取得實質性進展。

雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，明確雙方牽頭人，就各自關切的經貿問題展開進一步磋商。中美雙方將儘快敲定有關的細節，並且將於 5 月 12 日發布會談達成的聯合聲明。

我想藉此機會特別感謝瑞士政府作為東道主對本次中美經貿高層會談提供的大力支持和熱情的接待。同時美方同事的專業勤勉也令人印象深。

三個多月來由美方挑起的貿易戰，全球關注。這場貿易戰，中方的態度始終是十分明確的，也是一貫的，也就是中方不願意打貿易戰，因為貿易戰沒有贏家。但是如果美方執意把貿易戰強加於我們，為了維護我自身利益，中方也絕不懼怕，一定會奉陪到底。

在當前的形勢下，本次會談受到了國際社會的高度關注，經過中美雙方的共同努力，會談富有成效，邁出了雙方通過平等對話、協商解決分歧的重要一步，也為進一步彌合分歧和深化合作打下的基礎創造了條件。

當今世界正處於百年未有之大變局。中美經貿關係既對兩國的利益重大，也對全球經濟的穩定和發展有著重要的影響。

中美經貿關係的本質是互利共贏，合作中雙方難免會出現一些分歧和摩擦。關鍵要本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過平等對話協商，及時找到妥善解決問題的辦法，以推動中美經貿關係穩定。

我們也願意同美方一道，積極落實兩國元首今年 1 月 17 號的通話共識，本著解決問題的務實態度，坦誠對話，協商管控分歧，深挖合作潛力，拉長合作清單，做大合作的蛋糕，推動中美經貿關係取得新的發展，為世界經濟注入更多的確定性和穩定性。

中國財政部副部長廖敏：

接下來我們請今天（周日）的記者朋友們圍繞今天的新聞發布會的主題進行提問。提問前，請大家先通報一下（所在機構）。

新華社記者：

何副總理，您好，我來自新華社。我想提問的問題是，美國白宮已經發布消息稱，中美有可能達成的協議有助於解決美國 1.2 兆美元的貿易赤字，請問中方對此有何評價？

何立峰：

中美雙方會談的成效明天將有聯合聲明。想了解這些具體情況可以找李成鋼副部長。

中國商務部副部長李成鋼：

謝謝記者的問題，中方在經貿談判中從來追求的都是雙贏的成果。所以，任何可能達成的成果也一定必須是符合中方自身發展利益。

中央廣播電視總台央視記者：

請問中方如何看待本次會談的氛圍？

李成鋼：

正如剛才何副總理評價的，這兩天中美兩國的經貿團隊在日內瓦進行了坦誠、深入和建設性的會談，達成了重要共識。我覺得這次的會談體現了以下三個特點：

一是相互尊重。雙方以兩國元首共識為指引，從維護中美經貿關係大局出發，認真聽取彼此的關注，充分考慮各自的國情、發展階段和制度差異，拿出了誠意，推動會談取得了實質性進展。

二是平等互惠。雙方在會談中照顧彼此的關切和發展利益。秉持理性、客觀、務實的精神，相向而行，積極尋找最大公約數，為實現中美經貿關係健康、穩定、可持續發展不斷累積條件。

三是專業高效。雙方經貿團隊本著專業精神，充分利用各自的專業知識，在有限的兩天時間展開了密集磋商，對中美渠道領域的相關問進行了坦誠深入的討論，為本次談判達成共識提供了堅實基礎。

彭博記者：

我的問題問李部長，首先，請您對於這次會議這個決定建立的這個磋商機制，您能不能介紹一些相關的訊息？第二個是關於提到的明天雙方要發的聯合聲明，我想問一下大概是什麼時間能發？是不是在資本市場開盤之前？（眾笑）

李成鋼：

關於機制，剛才何副總理實際上也做了介紹。通過這次的會談，雙方同意建立中美經貿磋商的機制性安排。就中方而言，是何立峰副總理作為中美經貿談判中方牽頭人，與美方牽頭人共同引導該會談。

在雙方牽頭人領導下，雙方工作團隊將就中美經貿相關問題進行定期和不定期的溝通。未來溝通的時間和地點都將由雙方進一步商定。而且現在通訊很發達，電話會、視訊會議都是溝通的方式。

對於你問題的第二部分，我想說的是，基於中美之間達成的諒解，今天我們不便過多地披露成果的細節。至於成果公布的時間，中國有句話：「好飯不怕晚」，我想無論什麼時候發布，世界的反應都是積極的。

廖敏：