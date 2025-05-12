美股4月創五年最大波動！美暫緩關稅難阻震盪 川普呼籲進場買股能否獲得市場響應？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-12 17:00

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剛過去的 4 月成為美股近五年來最動盪月份，華爾街「賣在五月」的股諺再度應驗。儘管美國總統川普推遲對中關稅實施 90 天，緩和市場恐慌情緒，但聯準會 (Fed) 維持利率不變、通膨壓力加劇等不確定性因素，令市場對政策轉向的預期愈發分化。

《第一財經》報導，川普上月初宣布對等關稅後，標普 500 指數單周暴跌 4.5%，創年內最大跌幅。隨著關稅緩徵落地，市場情緒短暫回暖，但 Fed 主席鮑爾上周在利率政策會議後說：「若關稅推高通膨與失業率，聯準會不會坐視不管。」這次會議連續第三次維持聯邦基金利率在 4.25%-4.50% 區間，凸顯政策制定者對經濟韌性的押注。

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美國 4 月服務業 PMI 從 3 月的 50.8 微升至 51.6，顯示佔經濟總量三分之二的服務業仍具韌性，但企業支付成本上升至兩年高位，暗示關稅傳導的通膨壓力正在累積。

牛津經濟研究院高級經濟學家 Bob Schwartz 說：「當前數據尚未反映關稅的全面衝擊，若貿易摩擦延續至下半年，企業獲利下滑與失業率攀升可能形成負面反應。」

儘管標普 500 指數月內累計下跌 2.1%，但企業獲利超預期，支撐部分反彈。標普 500 成分股中 76% 的公司財報優於預期，但貿易不確定性導致分析師下調全年獲利預測 1.8%。

產業表現呈現分化，醫療保健與通訊服務領域領跌超 2%，工業與公用事業板塊則逆勢上漲。技術面顯示，那斯達克與標普 500 指數持續承壓於 200 日均線，市場正等待貿易談判與 CPI 等關鍵數據指引方向。

巴克萊銀行警告，若貿易戰持續升級，美國經濟可能在今年第四季陷入溫和衰退，但 Fed 內部對降息時機存在分歧。多數官員認為，必須等待更明確的通膨回落訊號，而 Schwartz 等分析師則預測首次降息可能推遲至 7 月，全年降息幅度縮小至 3 次。這種政策搖擺令市場風險偏好持續受抑，衡量波動率的 VIX 指數月內攀升 18%。