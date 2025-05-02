川普才喊金卡計畫 歐盟法院命令馬耳他終止「黃金護照」

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 16:22

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歐洲最高法院 29 日裁定，歐盟成員國馬耳他的「黃金護照」計劃違反歐盟法律，命令該國廢除這一允許富人通過投資購買公民身分的計劃。

根據馬耳他的「黃金護照」計劃，申請人一次性投資至少 60 萬歐元，購買或租賃房產，向當地的非營利機構捐款，並在該國居住滿三年，享受成為歐盟居民的所有優惠待遇。此外，投資 75 萬歐元還可將居住要求縮短至一年。

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而歐洲最高法院最新裁定，「這些行為，本質上將取得國籍，視為單純的商業交易。」馬耳他政府聲表示，將尊重法院的裁決，同時研究裁決的法律影響。

事實上，早在 2023 年歐盟執委會（European Commission），就已經將對馬爾他的投資移民計畫提出訴訟，理由是出售歐盟護照、會損害「歐盟公民身份本質」。

「黃金護照」的好處吸引不少富豪和菁英人士加入，替馬爾他帶來可觀的收入。馬耳他政府此前曾表示，自 2015 年以來，該計劃為這個地中海島國帶來了 14 億歐元（約 16 億美元）的經濟收益。截至 2023 年底，馬耳他已批准超過 5300 份公民身分申請。

歐盟執委會（European Commission）發言人拉慕特（Markus Lammert）在中午例行記者會表示歡迎歐盟法院的這項判決，重申執委會一向堅持「歐盟公民資格不是拿來出售」的立場。