英美「歷史性」貿易協定關鍵細節：雙方仍有許多尚未談妥

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-10 13:59

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英國與美國近日宣布達成一項「歷史性」的貿易協定。美國總統川普形容這是多年努力的成果，並感謝英國首相施凱爾（Sir Keir Starmer）的推動。

不過，儘管協議受到歡迎，專家強調細節非常重要，稱雙方仍有許多尚未談妥的部分。此協議並非「全面自由貿易協定」，而是聚焦汽車、鋼鐵與農業等特定產業。

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川普先前對英國徵收的 10% 出口關稅與鋼鋁產品的高額關稅，此次僅部分取消。此外，協議還明確指出，該文件「不具法律拘束力」。

協議聚焦汽車與鋼鐵關稅，降稅為英國製造業帶來轉機

根據協議，美國將英國出口汽車的關稅從 27.5% 大幅下調至 10%，此優惠稅率將適用於每年最多 10 萬輛英國出口車輛。英國官方指出，這相當於去年汽車出口總量，有望挽救英國數千個就業機會。

此外，美國對英國鋼鋁產品的 25% 關稅也將取消，改以最惠國稅率配額制度取代，協助英國鋼鐵產業避免崩潰風險。

英美農業市場互讓，美國牛肉配額達 13,000 公噸

在農業方面，英國做出妥協以換取免稅配額，雙方互相開放牛肉市場。美國農民將獲得 13,000 公噸的免關稅出口配額，英國農民則首次可進入美國市場。

不過，協議未改變英國對食品安全標準的堅持，美國激素牛肉與氯洗雞仍被禁止進口。

為進一步擴大雙邊貿易，英國也同意取消對美國乙醇的進口關稅，並設定 14 億公升的免稅配額。美國商務部長盧特尼克表示，這項政策有望為美國出口商創造約 50 億美元市場機會。

航太產業亦受益於協議，美國將取消對英國勞斯萊斯引擎與其他飛機零件的關稅。英國航空公司也隨即宣布將購買 32 架美國波音 787-10 型客機，進一步強化美英在高科技製造業的合作。

尚未談判：數位稅、醫療領域與 NHS 細節尚未明朗

儘管英國衛生部長曾表示雙方可能在臨床試驗與研發領域展開合作，但此次協議未提及英國國民保健署（NHS）的具體參與內容。此外，影視稅、藥品進口稅與數位服務稅等爭議議題亦未納入協議內。

針對先前盛傳的數位服務稅修訂，英國目前也並未對美國做出讓步。不過，雙方達成共識，將推動數位貿易協議，簡化出口文件流程，為英企開拓美國市場。