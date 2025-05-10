鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為54.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-10 02:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.48元下修至0.47元，其中最高估值0.68元，最低估值0.25元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.68(0.68)
|2.6
|2.79
|4.04
|最低值
|0.25(0.31)
|0.98
|1.35
|2.45
|平均值
|0.46(0.48)
|1.5
|2.23
|3.37
|中位數
|0.47(0.48)
|1.46
|2.34
|3.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|64.89億
|80.25億
|94.95億
|108.65億
|最低值
|61.59億
|70.58億
|77.56億
|93.96億
|平均值
|63.42億
|75.70億
|87.60億
|102.44億
|中位數
|63.46億
|75.66億
|87.44億
|102.61億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.03
|-3.78
|-3.16
|-1.73
|-1.05
|營業收入
|6.15億
|12.96億
|22.40億
|36.65億
|47.68億
詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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