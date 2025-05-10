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鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.47元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-10 02:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.48元下修至0.47元，其中最高估值0.68元，最低估值0.25元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.68(0.68)2.62.794.04
最低值0.25(0.31)0.981.352.45
平均值0.46(0.48)1.52.233.37
中位數0.47(0.48)1.462.343.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值64.89億80.25億94.95億108.65億
最低值61.59億70.58億77.56億93.96億
平均值63.42億75.70億87.60億102.44億
中位數63.46億75.66億87.44億102.61億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.03-3.78-3.16-1.73-1.05
營業收入6.15億12.96億22.40億36.65億47.68億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSDKNG

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