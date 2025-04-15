鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至6.91元，預估目標價為182.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 00:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.77元上修至6.91元，其中最高估值7.25元，最低估值5.63元，預估目標價為182.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.25(7.25)
|8.89
|8.65
|7.91
|最低值
|5.63(5.63)
|6.61
|6.41
|7.65
|平均值
|6.63(6.53)
|7.73
|7.41
|7.78
|中位數
|6.91(6.77)
|7.81
|7.64
|7.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.13億
|10.84億
|10.92億
|9.86億
|最低值
|8.02億
|8.90億
|8.29億
|9.86億
|平均值
|8.64億
|9.97億
|9.65億
|9.86億
|中位數
|8.70億
|10.00億
|9.89億
|9.86億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.03
|4.60
|3.63
|3.63
|5.04
|營業收入
|4.99億
|6.16億
|6.03億
|6.06億
|7.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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