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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估上修至6.38元，預估目標價為177.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-08 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.2元上修至6.38元，其中最高估值7.25元，最低估值5.63元，預估目標價為177.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.25(7.25)8.898.657.91
最低值5.63(5.63)6.245.777.65
平均值6.45(6.37)7.487.297.78
中位數6.38(6.2)7.557.647.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.91億10.84億10.92億9.86億
最低值7.60億8.16億7.77億9.86億
平均值8.41億9.66億9.54億9.86億
中位數8.54億9.62億9.89億9.86億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.034.603.633.635.04
營業收入4.99億6.16億6.03億6.06億7.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRGLD

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